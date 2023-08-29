В Кремле прокомментировали заявление Киева о разрешении Запада бить по России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев пытается глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Комментируя слова украинского советника, Песков отметил, что подобными высказываниями, Украина пытается втянуть в конфликт западные страны. Спикер Кремля почеркнул, что Запад понимают опасность столкновения, поэтому точки зрения представителей стран идут в противовес.
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