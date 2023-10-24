В Кремле прокомментировали жалобы Украины на нехватку снарядов

Потенциал государств Запада в сфере производства боеприпасов является ограниченным и ему необходимо много времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, из-за чего возникают «точки напряжения». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что количество боеприпасов в мире заканчиваются. Об этом информирует РИА Новости.