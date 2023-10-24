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Потенциал государств Запада в сфере производства боеприпасов является ограниченным и ему необходимо много времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, из-за чего возникают «точки напряжения». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что количество боеприпасов в мире заканчиваются. Об этом информирует РИА Новости.
В материалах американской газеты также сообщалось, что украинские спецслужбы с помощью западных коллег совершили десятки убийств за последние полтора года. Среди них оказались убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
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Алина Юрчак