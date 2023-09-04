В Кремле раскрыли итоги переговоров Путина и Эрдогана

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Первая часть переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений», - прокомментировал ситуацию Песков.Переговоры двух лидеров стартовали в Сочи 4 сентября. Сперва они обсудили вопросы вместе с делегациями, а после удалились на приватный завтрак, чтобы переговорить вдвоем.
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Евгения Парфентьева