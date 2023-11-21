В Кремле раскрыли, какие темы затронет Путин на саммите G20

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. В Кремле раскрыли, какие темы глава государства поднимет в ходе заседания.
Отмечается, что саммит G20 состоится 22 ноября. Российский президент примет в нём участие в формате видеоконференцсвязи.
В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин собирается затронуть тему мировой экономики и финансов, климатической повестки, цифровизации, а также подвести итоги индийского председательства в этом году.
Помимо саммита G20, Владимир Путин также в онлайн-формате примет участие в саммитах БРИКС и ОДКБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что выступление Путина на БРИКС будет публичным, поскольку весь мир должен знать о позиции стран союза, касаемо ситуации на Ближнем Востоке.
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В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин собирается затронуть тему мировой экономики и финансов, климатической повестки, цифровизации, а также подвести итоги индийского председательства в этом году.
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Анастасия Чинкова