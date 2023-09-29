В Кремле раскрыли планы Путина на День воссоединения новых регионов с Россией

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Российский лидер Владимир Путин выступит с видеообращением в День воссоединения новых регионов с Россией, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент обратится, будет видеообращение, в котором президент поздравит всех с днем воссоединения новых регионов с Россией», - прокомментировал ситуацию Песков.
Он также напомнил, что Путин регулярно общается с главами новых регионов.
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Евгения Парфентьева