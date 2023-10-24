В Кремле раскрыли планы Путина о контактах с Западом по Ближнему Востоку

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Российский лидер Владимир Путин не планирует контактов с западными лидерами по Ближнему Востоку, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью для «РИА Новости».
«Нет. Таких разговоров в планах нет», - прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос о планах Путина провести телефонные разговоры с лидерами США и Европы по вопросу палестино-израильского конфликта.При этом, ранее Владимир Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, однако Россия всегда считала это недостаточным. Российский лидер считает, что необходимо решать фундаментальные политические вопросы. В первую очередь необходимо создать суверенное Палестинское государство.
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Евгения Парфентьева