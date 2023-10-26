В Кремле раскрыли планы Путина по контактам с делегацией ХАМАС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства по контактам с делегацией ХАМАС.
«Нет. Контакты по линии МИД», - прокомментировал ситуацию Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Путина с представителями ХАМАС.
Ранее стало известно, что представители палестинского движения ХАМАС встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в секторе Газа. Также в ходе встречи палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию российского президента Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту, а также усилия, которые прилагает российская дипломатия.
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