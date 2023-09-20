В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном

Фото: сайт Кремля
В пресс-службе Кремля сообщили о том, что телефонным разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны.
Сообщается, что Путин в разговоре с Пашиняном приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В разговоре Путина и Пашиняна также была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения.
Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения.
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Екатерина Коршунова