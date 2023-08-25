В Кремле раскрыли, посетит ли Путин похороны Пригожина

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, сможет ли Владимир Путин посетить похороны Евгения Пригожина.
«Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно. Ну, единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график», - прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля». Пресс-секретарь также отметил, что героизм бойцов «Вагнера», который внесли большой вклад в освобождение новых территорий РФ. Однако, говорить сейчас об их судьбе в России пока сложно, так как группировки ЧВК «Вагнер» юридически не существует.
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Евгения Парфентьева