В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет принимать полноценное участие в саммите БРИКС.
Дмитрий Песков также прокомментировал информацию об отказе премьер-министра Индии посетить форум из-за отсутствия на нем российского президента. Он заявил, что не может говорить за представителя Индии, но точно может сказать, что Россия примет в саммите полноценное участие.
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Анастасия Крестьянова