В Кремле рассказали о последствиях подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что подрыв аммиакопровода негативно повлияет на перспективы продления зерновой сделки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативных последствиях взрыва на аммиакопроводе Тольятти-Одесса, об этом он сообщил журналистам, пишет издание «МК».
По его словам, возобновление работы аммиакопровода было частью интегральной зерновой сделки с российской стороны. Он пояснил, что подрыв аммиакопровода существенно затруднит ситуацию, касаемую продолжения соглашения. Он также добавил, что Россия не владеет информацией о разрушениях и не знает о том, что намерена предпринимать Украина.
Напоминаем, что аммиакопровод Тольятти-Одесса был подорван 5 июня. По информации Минобороны РФ, в его организации участвовала украинская ДРГ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Песков прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и назвал произошедшее преднамеренной диверсией с украинской стороны.
По его словам, возобновление работы аммиакопровода было частью интегральной зерновой сделки с российской стороны. Он пояснил, что подрыв аммиакопровода существенно затруднит ситуацию, касаемую продолжения соглашения. Он также добавил, что Россия не владеет информацией о разрушениях и не знает о том, что намерена предпринимать Украина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Песков прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и назвал произошедшее преднамеренной диверсией с украинской стороны.
Анастасия Крестьянова