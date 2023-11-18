В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин обладает данными о возможных диверсиях со стороны Запада.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».
Так Песков прокомментировал слова президента о том, что Запад способен на диверсии из-за бесполезности ограничений в отношении РФ.
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Так Песков прокомментировал слова президента о том, что Запад способен на диверсии из-за бесполезности ограничений в отношении РФ.
«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией», — сказал Дмитрий Песков.Ранее Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не вредят России. Страна извлекает выгоду из ограничений. Песков отметил, что западные страны не гнушаются ничем, поэтому стране нужно сохранять сообразность по отношению к санкциям.
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Мария Фирсова