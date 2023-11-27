В Кремле сообщили о готовности Путина отправиться в терпящие стихийные бедствия регионы

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Российский лидер Владимир Путин готов отправиться в регионы, терпящие стихийные бедствия, однако, пока что этого не требуется, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл страшный шорм, который уже успели окрестить «Штормом века». В результате, сотни тысяч человека остались без горячей воды и теплоснабжения, десятки домов ушли под воду, также известно о четверых погибших.
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Евгения Парфентьева