В Кремле сообщили о планах Путина на единый день голосования

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства в единый день голосования, скорее всего, будет участвовать в нем удаленно. Об этом он рассказал журналистам.
Спикер Кремля заявил, что электронное голосование является простым и удобным способом. По его словам, Владимир Путин, скорее всего, воспользуется именно им.
Напомним, единый день голосования состоится 10 сентября.
Прежде сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили сотрудничество между государствами, зерновую сделку и строительство в Турции АЭС.
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Напомним, единый день голосования состоится 10 сентября.
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Анастасия Крестьянова