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В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну ВСУ

Песков: Подвиг танкиста «Алеши» вызывает восхищение и чувство гордости за военных
01 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступок танкиста «Алеши», который остановил колонну бронемашин ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, вызывает восхищение и чувство гордости. Об этом он сообщил журналистам.
Спикер Кремля назвал проффесионализмом действия экипажа танка и восхитился героизмом российских военнослужащих.

«Такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Ситуацию можно почти в учебниках разбирать», - подчеркнул Песков.

Речь идет об экипаже танка, который уничтожил 7 единиц бронетехники противника. Примечательно, что в ходе атаки, танк под управлением российских военнослужащих, не получил повреждения.

Ранее, Врио главы ДНР Пушилин отдал распоряжение наградить экипаж танка, который остановил колонну бронетехники украинских военнослужащих.

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В офисе Зеленского заявили, что атак беспилотников на Россию будет ещё больше
01 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/vadimrysev

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.
«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа несколько украинских беспилотников вновь предприняли попытки совершить террористическую атаку на Москву. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили их, однако один, потеряв управление, врезался в башню комплекса «Москва-сити». Это уже второе попадание в бизнес-центр. Ещё одна атака была совершена в ночь на 30 июля.

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Песков высказался о расширении БРИКС
Песков: В БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения
01 августа 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что тема расширения объединения широко обсуждается. О намерении вступить в БРИКС заявили новые страны, что является для России важным.

Спикер Кремля также добавил, что на предстоящем саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением объединения и принятия в него новых участников. Песков подчеркнул, что существуют определенные нюансы, относительно расширения организации, на что будет обращено внимание в ходе заседания. 

Ранее сообщалось, что Боливия изъявила официальное желание присоединиться к БРИКС. 

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#песков
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Песков назвал очевидной угрозу атак БПЛА на Москву
Песков заявил, что угроза ударов беспилотников в Москве очевидна и меры принимаются
01 августа 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза атак беспилотников на Москву существует, она очевидная, но принимаются меры безопасности. Об этом он сообщил в ходе беседы с жкрналистами.
Спикер Кремля заявил, что называть конкретные меры, которые будут применены в ответ на атаки киевского режима объектов в Москве и области, не станет, так как это компетенция Министерства обороны.  

Песков назвал угрозу ударов по объектам инфраструктуры ожидаемой и реально существующей.  

Минувшей ночью киевский режим осуществил атаку объектов на территории Москвы. Системы ПВО перехватили два дрона. Один из отклоненных системами РЭБ беспилотников, попал в одну из башен «Москва Сити», чем повредил фасад здания. 

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В Грузии оценили потери экономики из-за полного запрета въезда россиянам
Грузия потеряет $1 млрд в год при введении запрета на въезд россиянам
01 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что страна лишиться более 20-30 тысяч рабочих мест. 

В случае, если на въезд россиян будет введен полный запрет, страна понесет существенные убытки. По прогнозам Кобахидзе, они составят около $1 млрд в год. 

Ранее, турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам. По его мнению, несмотря на ситуацию с протестными акциями, которые прошли из-за прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, в стране рады гостям из России. 

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#туристы
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Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие
Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности
01 августа 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что придется применять размещенное в Беларуси ядерное оружие. Об этом пишет издание БелТА.
В ходе общения с жителями агрогородка Каменецкого района, глава республики выразил надежду на то, что ядерное оружие Беларусью применено не будет.  

Он  отметил, что беларусы являются мирным народом и не хотят войны. Лукашенко также подчеркнул, что размещение на территории республики ТЯО, служит фактором безопасности и сдерживания. По его словам, страна в любой момент встанет на защиту себя и своей территории, однако добавил, что очень надеется, что необходимости применения ядерного оружия, не возникнет. 

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#оружие
#европа
#закон
#ядерное оружие
#лукашенко
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Госдума рассматривает законопроект с новыми условиями отсрочки
01 августа 2023, 11:42

Фото: iStock/scaliger

В Госдуму внесён законопроект, отстраняющий от призыва мужчин, у которых есть ребёнок младше трёх лет или несовершеннолетние дети-инвалиды. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение об изменении закона «О воинской обязанности и военной службе» внесли в Госдуму вице-спикер Владислав Даванков от фракции «Новые люди» и замруководителя этой партии Сардана Авксентьева.

Напомним, что сейчас отсрочка действует для отцов, которые воспитывают детей без матери, имеют двух и более детей, а также тех, кто воспитывает ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет.

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#мужчины
#дети-инвалиды
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Франция приступила к эвакуации соотечественников из Нигера
01 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/Olivier DJIANN

МИД Франции сообщило о начале эвакуации своих граждан из Нигера.
Эвакуация начнётся сегодня. Такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Нигере, где совершаются противоправные действия по отношению к посольству Франции. А также из-за закрытия воздушного пространства, что не даёт возможности гражданам европейских стран самостоятельно покинуть государство.

В ведомстве добавили, что помимо французских граждан, будут эвакуированы и жители других европейских стран.

Ранее сообщалось, что Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию, несмотря на то что большая часть горнодобывающей промышленности в стране принадлежит европейскому государству.

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#эвакуация
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#франция
#нигер
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Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг после заявления о приостановке работы
01 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/iDymax

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, убрали охрану, а дипломаты постепенно покидают страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Исландии ранее сообщили МИД РФ о приостановке деятельности посольства в Москве. При этом, они подчеркнули, что такой шаг не означает полного прекращения отношений между странами. Однако российское ведомство сообщило, что отреагирует на такое решение «соответствующим образом».

В настоящее время здание посольства Исландии в Москве не имеет никаких информационных указателей, говорящих о деятельности дипмиссии. Дипломаты постепенно покидают Россию.

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#москва
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США договорились с двумя странами на поставку снарядов на Украину
FT: США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину
01 августа 2023, 09:22

Фото: iStock/rarrarorro

США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По информации агентства, высокопоставленные должностные лица США сообщили о заключении сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку дополнительных снарядов на Украину. Также, по данному вопросу проводятся переговоры с японскими властями.

Ранее сообщалось, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре. Отмечается, то боевые машины сначала будут направлены в Германию для модернизации, после чего, отправятся на Украину. Объем поставок в настоящее время не известен. 

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