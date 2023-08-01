В Кремле восхищены героизмом экипажа танка, остановившего колонну ВСУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступок танкиста «Алеши», который остановил колонну бронемашин ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, вызывает восхищение и чувство гордости. Об этом он сообщил журналистам.
Спикер Кремля назвал проффесионализмом действия экипажа танка и восхитился героизмом российских военнослужащих.
Речь идет об экипаже танка, который уничтожил 7 единиц бронетехники противника. Примечательно, что в ходе атаки, танк под управлением российских военнослужащих, не получил повреждения.
Ранее, Врио главы ДНР Пушилин отдал распоряжение наградить экипаж танка, который остановил колонну бронетехники украинских военнослужащих.
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«Такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Ситуацию можно почти в учебниках разбирать», - подчеркнул Песков.
Ранее, Врио главы ДНР Пушилин отдал распоряжение наградить экипаж танка, который остановил колонну бронетехники украинских военнослужащих.
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Анастасия Крестьянова