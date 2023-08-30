В Кремле заявили, что эксперты работают над мерами по недопущению атак БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после попытки массированной атаки украинских БПЛА, минувшей ночью, российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных атак в дальнейшем. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Песков сообщил, что о массированных атаках незамедлительно докладывается главе государства Владимиру Путину. Он также подчеркнул, что президента оперативно оповещают о событиях в зоне проведения спецоперации на территории Украины.
Читайте также:
Кремль: Путину оперативно доносят информацию об атаках БПЛА
Песков: ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности
Песков: Расследованием крушения самолета Пригожина занимается только Россия
Анастасия Крестьянова