В Кремле заявили, что Запад продолжает раскачивать обстановку внутри РФ

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Запад не гнушается ничем для раскачки обстановки внутри РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
При этом, ранее представитель Кремля напомнил, что против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.
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Евгения Парфентьева