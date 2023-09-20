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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
20 сентября 2023, 21:50
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом Песков сообщил в эфире Первого канала.

По словам Пескова, российская сторона никогда не отказывалась от идеи российско-украинских переговоров, однако в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет. Песков также отметил, что РФ продолжает добиваться поставленных целей, проводя специальную операцию.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» и их «последышами», а не простым украинским народом.

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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Пашиняном
20 сентября 2023, 21:12

Фото: сайт Кремля

В пресс-службе Кремля сообщили о том, что телефонным разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны.
Сообщается, что Путин в разговоре с Пашиняном приветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В разговоре Путина и Пашиняна также была выражена надежда, что в дальнейшем ситуация в Нагорном Карабахе будет развиваться в направлении стабилизации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения.

Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

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#армения
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У здания правительства Армении в Ереване начались стычки протестующих с полицией
20 сентября 2023, 21:04

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Стычки полиции и протестующих начались у здания кабинета министров в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в сотрудников полиции и бойцов спецназа летят камни и бутылки от митингующих.

Напомним, сегодня днем на площади Республики в Ереване вновь начали собираться протестующие. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.

Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

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#протесты
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Зеленский представил в Генассамблее ООН мирный план из двух пунктов
20 сентября 2023, 20:30

Фото: iStock/Liukov

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН представил свой мирный план, который состоит из двух пунктов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Первый пункт плана Зеленского гласит: полный вывод всех российских войск и военных формирований, в том числе Черноморского флота РФ, с территории Украины в границах 1991 года. Второй пункт заключается в полном возврате Украине контроля над государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. По мнению Шеремета, в ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. 

Депутат добавил, что ООН на текущий момент скатилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отношений.

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#украина
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Захарова: неблагодарность не омрачит подвига погибших миротворцев в Карабахе
20 сентября 2023, 20:17

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неблагодарность и сомнения в деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе не омрачит их подвига. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Захарова также подчеркнула, что «вечный позор ляжет на клеветников». 

«Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе», — написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, во время возвращения российских миротворцев с наблюдательного поста, расположенного в районе населенного пункта Джанятаг, автомобиль попал под обстрел. В результате происшествия, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.

На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.

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#смерть
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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и армяно-российскую повестку
20 сентября 2023, 20:04

Фото: iStock/alexis84

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские миротворцы делают все для защиты мирных граждан и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Глава государства также отметил, что Россия находится в постоянном контакте с властями Армении и Баку. По словам российского лидера, Москва предпринимает все возможные меры, чтобы направить конфликт в мирное русло.

Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. 

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#азербайджан
#меры
#операции
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Алиев: военным дали указание не подвергать население Карабаха опасности
20 сентября 2023, 19:55

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что давал четкое поручение вооруженным силам страны не подвергать опасности население Нагорного Карабаха в ходе операции.
Напомним, ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась накануне. Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.

Представители Азербайджана потребовали выдать Баку ряд государственных лиц, в число которых вошли военные деятели и политическое руководство. Требование озвучено в качестве условия для открытия гуманитарного коридора на территорию Армении. Официальные лица страны информацию о требовании Баку не подтверждали.

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#страны
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#операции
#армения
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МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
МИД РФ: недопуск ученых подтвердил стремление Молдавии к разрушению отношений
20 сентября 2023, 19:41

Фото: iStock/iDymax

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Кишинев продолжает разрушать отношения с давними партнерами, при этом Молдавия препятствует развитию гуманитарных связей на территории СНГ. Так в МИД РФ прокомментировали недопуск ученых в Молдавию.
Напомним, ранее МИД Молдавии принял решение о сокращении численности персонала посольства РФ, сославшись на «враждебную политику» России и намерение отказаться от «дестабилизирующих отношений».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры. 

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Кадыров подтвердил, что был в московской больнице: правда о его состоянии
Глава Чечни Кадыров заявил, что был в московской больнице из-за дяди
20 сентября 2023, 18:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что действительно был в ЦКБ, но это не связано с его самочувствием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Кадыров сообщил, что в больнице находится его дядя  Магомед Абдулхамидович. Глава республики пояснил, что прибыл в Москву при первой возможности и сразу же отправился в ЦКБ, чтобы навестить родственника.
 
Он также прокомментировал слухи вокруг его самочувствия, которые ранее распространились в сети. Ряд украинских телеграм-каналов сообщал, что Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в московской больнице. Чеченский лидер выразил недоумение относительно того, почему слухи вокруг состояния его здоровья вывали столько шума. Кадыров подчеркнул, что он жив и здоров. 

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Киев внес в список «спонсоров войны» двух немецких производителей станков
20 сентября 2023, 18:20

Фото: iStock/klenger

Украина внесла в список «спонсоров войны» две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале национального агентства по предотвращению коррупции страны.
Украинское ведомство сообщило, что решение о внесении в «черный список» двух компаний ФРГ было принято из-за их продолжающегося сотрудничества с РФ. По данным агентства, компания нарастила объемы поставок оборудования в Россию до 500% за прошедший год. 
 
НАПК также заявила, что немецкая компания, во время того, как остальные страны и организации помогают Украине, поддерживает военный потенциал соперника и продолжает с ним сотрудничество, ​расширяя производство и свою деятельность в России. 

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