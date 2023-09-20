В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине нет. Об этом Песков сообщил в эфире Первого канала.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» и их «последышами», а не простым украинским народом.
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