В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Кишинев продолжает разрушать отношения с давними партнерами, при этом Молдавия препятствует развитию гуманитарных связей на территории СНГ. Так в МИД РФ прокомментировали недопуск ученых в Молдавию.