В Кремле заявили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсия, которую планирует провести Киев на ЗАЭС, может привести к катастрофическим последствиям.
По его словам, власти Украины уже доказали то, что ничем не пренебрегают, подорвав Каховскую ГЭС. Обстановка, которая складывается вокруг ЗАЭС напряженная, так как со стороны Украины существует высокая угроза по проведению диверсии на ее территории. Об этом он сообщил на брифинге.
Спикер Кремля подчеркнул, что последствия подрыва ЗАЭС приведут к катастрофе и заявил, что Россия предпринимает все меры для того, чтобы противостоять намерению киевских властей.
Украина неоднократно заявляла о том, что на Запорожской АЭС готовится диверсия, обвинив в этом Россию. Москва расценивает подобные заявления как провокацию и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной.
Читайте также:
Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на ЗАЭС
На Украине обсудили план действий на случай подрыва ЗАЭС
Спикер Кремля подчеркнул, что последствия подрыва ЗАЭС приведут к катастрофе и заявил, что Россия предпринимает все меры для того, чтобы противостоять намерению киевских властей.
Читайте также:
Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на ЗАЭС
На Украине обсудили план действий на случай подрыва ЗАЭС
Анастасия Крестьянова