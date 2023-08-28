В Крыму атаку крылатых ракет на полуостров назвали преступлением Киева

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Атака крылатых ракет на Крым – это преступление киевского режима, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью «РИА Новости».
Напомним, украинские формирования предприняли попытку террористической атаки с помощью крылатой ракеты. Инцидент был зафиксирован в 11:30 мск. Крылатая ракета противника подавлена российскими системами ПВО. Снаряд ВСУ был обнаружен и сбит над акваторией Черного моря возле побережья Крыма.
Он также отметил, что непрекращающимися террористическими атаками на территорию России Киев вынуждает Москву принять ответные меры, после которых Украина будет стерта с лица Земли.
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«Это преступление киевского режима во главе с Зеленским», - прокомментировал ситуацию Гемпель.
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