В Крыму нашли единственное решение для обеспечения безопасности полуострова

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Обеспечить безопасность Крыма можно только оградив Украину от Чёрного моря, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в интервью «РИА Новости».
«Отсечение их от Черного моря позволит прекратить провокации, которые они осуществляют в отношении Крыма и его инфраструктуры», - прокомментировал ситуацию Цеков.
Сенатор убежден, что это единственный вариант для обеспечения безопасности полуострова.
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