В Крыму назвали новые угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

Руководитель парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке захвата российского полуострова «брехливым терроризмом». Об этом пишет РИА Новости.
Глава крымского парламента отметил, что Украина должна отчитываться перед иностранными «хозяевами», а Киеву больше не о чем говорить.
Он добавил, что для киевских властей переход к активным террористическим действиям является естественным.
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«А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий «брехливый терроризм» идёт у них впереди реальных дел. Вот и посылают они каждый день угрозы нам. А вместе с тем — пытаются отвлечь и западную публику, убедить хозяев, что они ещё вполне состоятельны для дальнейшего стратегического использования», — цитирует агентство слова Константинова.
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Диана Аванесян