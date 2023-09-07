В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины

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Украина больше не сможет экспортировать зерно из-за применения боеприпасов с обедненным ураном, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук в интервью «РИА Новости».
Напомним, вчера в США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном. Штаты передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана.
По словам эксперта, некоторые европейские страны уже отказываются импортировать к себе зерно из Украины.
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«Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест», - прокомментировал ситуацию Форманчук.
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Евгения Парфентьева