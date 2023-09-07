В Крыму объяснили, как поставки снарядов с ураном поставят крест на экономике Украины

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, который разрешает в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. Об этом Толстой сообщил в своем телеграм-канале.