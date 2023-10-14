В Крыму оценили позицию Запада по конфликту в Израиле

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лицемерной позицию западных стран, которые годами не замечали убийств детей Донбасса, а теперь «льют крокодиловы слёзы о детях Израиля», передает РИА Новости.
Ранее глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество.
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Екатерина Коршунова