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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что усилия Владимира Зеленского по организации вторжения на полуостров Крым обречены на провал и капитуляцию, передает РИА Новости.
Гемпель отметил, что Зеленский и его окружение неспособны к государственной деятельности и олицетворяют определенную проблему для Украины. Он также подчеркнул, что попытки запугать Крым бессмысленны и не приведут к желаемому результату. Гемпель выразил уверенность в том, что Зеленского ждет неудача и капитуляция, и призвал не пытаться давить на Крым, так как это опасно и может иметь серьезные последствия для обеих сторон.
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Артем Кузьмин