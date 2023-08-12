В Крыму пресечена попытка теракта ВСУ 20 беспилотниками

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Силы Центрального военного округа занимаются ежедневным разминированием территорий, включая отвоеванные позиции и дороги, от взрывоопасных устройств и несработавших боеприпасов на краснолиманском участке, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
«Наши инженеры активно работают над обезвреживанием опасных участков на краснолиманском направлении после столкновений с боевиками», — отметили в министерстве.Также было подчеркнуто, что в последние дни украинские войска стали чаще применять мины иностранного производства. Те боеприпасы, которые невозможно безопасно вывести, нейтрализуются на месте с помощью взрывных устройств.
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