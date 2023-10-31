В Крыму рассказали куда пойдут деньги от продажи квартиры Зеленского

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Деньги, полученные с продажи квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма отправят на нужны фронта и помощь участникам спецоперации. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов изданию РИА Новости.
Константинов отметил, что национализация и продажа имущества стала важным символичным шагом для жителей Крыма, которые желали, чтобы полуостров никак не был связан с Зеленским.
Квартира семьи украинского лидера была продана на аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей.
Ранее украинские военные отказывались идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником», — заключил парламентарий.
Ранее украинские военные отказывались идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак