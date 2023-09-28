В Крыму заявили, что СВО поставит точку в агрессивной политике Запада

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что координация специалистами из США и Великобритании атак ВС Украины является проявлением агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня РФ противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Великобритании в украинских атаках на полуостров Крым является агрессией и говорит об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует агентство слова собеседника.
Константинов добавил, что западные страны делают ставку на затяжной украинский конфликт, относясь к гражданам Украины как к расходному материалу.
«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация «украинской заразы» позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — заключил глава парламента полуострова Крым.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян