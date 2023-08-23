В Крыму заявили о нелегитимности «Крымской платформы»

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Инициированный Киевом саммит «Крымская платформа» не имеет никакой легетимности, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. «Крымская платформа» не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла», - прокомментировал ситуацию Константинов.
По его мнению, уважающие себя западные политики не станут обсуждать бред киевских наркоманов.
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Евгения Парфентьева