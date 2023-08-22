Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Крыму Зеленского назвали «персонажем», дни которого сочтены

В Крыму Зеленского назвали «персонажем», дни которого сочтены

Константинов: Политические дни Зеленского сочтены
22 августа 2023, 09:24

Фото: iStock/JARAMA

В силу своей неадекватности, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может не осознавать, что его политические дни сочтены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности», - прокомментировал ситуацию Константинов.

По его мнению, Запад просто «сольет» нынешние украинские власти по завершению мирных переговоров.


Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина лишится значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Он также заявил, что все знают, чем закончится конфликт. По его мнению, Украина лишится выхода к Черному морю, Россия достигнет целей спецоперации, а западная часть страны отойдет Польше, которая вторгнется на ее территорию с помощью США.

Читайте также:

Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления

Пушков: Вучич и Орбан не испугались США

«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
#владимир зеленский
#украина
#крым
Читайте нас в
В сети появились кадры прибытия Лаврова в ЮАР, его поприветствовали традиционным танцем
Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 августа 2023, 09:08

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС, там его тепло встретили традиционными африканскими танцами, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.
Ранее Лавров заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время представляет собой единственный ответ на определенные угрозы безопасности России. Министр подчеркнул, что НАТО, грубо нарушая принцип неделимости безопасности, объявила себя ядерным союзом и поставила цель «стратегического поражения» России.

Читайте также:

Патрушев рассказал о глобальной угрозе со стороны НАТО на Дальнем Востоке

Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

Захарова призвала Украину готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити


#сергей лавров
#африка
Читайте нас в
Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
22 августа 2023, 08:39

Фото: сайт Кремля

На саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.

Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.

Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.

Читайте также:

Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

МИД Китая заявил о поддержке расширения БРИКС

Путин утвердил состав делегации РФ на генассамблее ООН
#сергей лавров
#мид рф
#новости
Читайте нас в
Патрушев рассказал о глобальной угрозе со стороны НАТО на Дальнем Востоке
Патрушев: Участие Токио в размещении американских РСМД угрожает Дальнему Востоку
22 августа 2023, 08:29

Фото: kremlin.ru

Участие Японии в размещении американских ракет в азиатском регионе угрожает безопасности России, в том числе и Дальнего Востока, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«Важная роль также отводится Японии в планах Пентагона по развертыванию в Азии ракет средней и меньшей дальности, что создает дополнительные угрозы безопасности нашим дальневосточным территориям», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

При этом, ранее в Белом доме опровергли планы по созданию «Мини-НАТО» в Азиатском регионе. Соединенные Штаты заявили, что все равно намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.

Николай Патрушев считает, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира.

Читайте также:

Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли

Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления

Бывший разведчик Шаффер: Любое действие НАТО докажет правоту Путина

 
#япония
#сша
#россия
#ракета
Читайте нас в
Патрушев заявил о спасительной роли России
Патрушев: Роль России заключается в спасении мира от западного безумия
22 августа 2023, 07:18

Фото: kremlin.ru

Роль России заключается в спасении мира от безумия Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
«России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, продвигаемого Западом», - прокомментировал ситуацию Патрушев.

По его словам, человечество, достигнув невероятных высот в плане экономического и технологического развития, утратило моральные и нравственные ориентиры. Россия же должна стать той страной, которая выведет мир на путь верных духовно-нравственных ценностей.

При этом, Патрушев считает, что страны-союзники поддержат Россию на этом сложном пути. 

Ранее Патрушев заявил, что победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира. 

Читайте также:

Иранские военные прибыли в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

Пушков раскрыл, кто в Европе не боится США

Бывший советник Кучмы Соскин назвал Украину концлагерем
#россия
Читайте нас в
Патрушев раскрыл, чем победа России послужит миру
Патрушев: Победа России на Украине поможет формированию полицентричного мира
22 августа 2023, 07:06

Фото: kremlin.ru

Победа России в специальной военной операции поможет началу формирования справедливого и полицентричного мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
«Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», - прокомментировал ситуацию Патрушев. 

Ранее Патрушев заявил, что Вооруженные силы Украины ведут атаки беспилотника по российским городам под предводительством западных кураторов. По его словам, в США и НАТО осознали, что сломить Россию на линии боевого соприкосновения не получится, и потому начали наносить террористические атаки на мирное население РФ.

Читайте также:

Путин выступил с видеообращением по случаю Дня государственного флага России

Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО

Медведев посоветовал странам Запада «не заигрываться в самолетики»
#россия
#украина
#сво
#победа
Читайте нас в
Украина запросила у США новое оружие для захвата Крыма
Forbes: Киев запросил у США ракеты JASSM, способные помочь в захвате Крыма
22 августа 2023, 06:44

Фото: iStock/e-crow

Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, так как считает, что с их помощью может захватить Крымский полуостров. Об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов», — пишет журналист.

Экс уверен, что без крылатых невидимок JASSM украинские лётчики не смогут полностью раскрыть потенциал переданных им истребителей F-16, а потому эта ракета уже находится в «виш-листе» украинских властей.

Как пишет РИА Новости, крылатые ракеты JASSM класса «воздух — земля» cозданы корпорацией Lockheed Martin для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях в любое время суток. В качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1В, В-2, F-15E, либо тактические истребители F-16 С и D, F/A-18, F-117, F-35 JSF.

Читайте также:

Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16

Economist: Киев не может атаковать в лоб по желанию Запада

Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически

#ракета
#украина
#самолёты
#сша
#крым
Читайте нас в
В США посоветовали срочно начать мирное урегулирование конфликта на Украине
NI: США нужно начать переговоры по Украине до победы РФ
22 августа 2023, 06:29

Фото: iStock/rarrarorro

Консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков заявили, что Соединенным Штатам необходимо начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине до того, как российское наступление завершится успехом.
Об этом они написали в своем материале для National Interest.

По мнению авторов, Вашингтон должен обратить внимание на поведение РФ на поле боя и на экономику, сохранившую стабильность.

Кроме того, эксперты напомнили, что президент России Путин не отказывается от намерений достигнуть всех намеченных целей СВО.

Читайте также:

Пентагон выдвинул Киеву условия для получения истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов на сумму $12 млрд

Маск сообщил о личном разговоре с Путиным

#сша
#россия
#украина
#сво
Читайте нас в
Путин во вторник примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции
22 августа 2023, 05:40

Фото: официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Пул № 3», журналист Дмитрий Смирнов.
Глава РФ проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также Владимир Путин выступит с видеообращением к участникам традиционного Делового форума БРИКС, который традиционно проходит ещё перед началом саммита.

Запланировано заседание лидеров «пятёрки» (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций. 

Непосредственно на самом саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел нашей страны — Сергей Лавров.

Читайте также:

Путин примет участие в XV саммите БРИКС

В Кремле рассказали о формате участия России в саммите БРИКС

Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне

#саммит
#владимир путин
#африка
Читайте нас в
Трамп прибудет в Джорджию 24 августа для ареста по делу о вмешательстве в выборы
22 августа 2023, 04:16

Фото: сайт Кремля

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что 24 августа прибудет в штат Джорджия для формальной процедуры своего ареста по делу о вмешательстве в выборы. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
«Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг», — отмечают источники американского телеканала CNN, подчеркивая, что этот день был выбран в рамках консультаций с офисом окружного прокурора.

Ранее CNN сообщил, что Трамп договорился, что после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия он будет отпущен под залог в размере $200 тыс.

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Читайте также:

CNN: Трамп договорился об освобождении под залог по делу о выборах в Джорджии

Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах республиканцев 23 августа

Адвокаты Трампа просят начать суд над ним по делу о штурме Капитолия не раньше 2026 года

#дональд трамп
#сша
#арест
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников