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В силу своей неадекватности, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский может не осознавать, что его политические дни сочтены, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».
«Сегодня этот персонаж абсолютно недоговороспособен. Мало того, его политические дни сочтены. Правда, не уверен, что он сам это осознает в силу своей неадекватности», - прокомментировал ситуацию Константинов.
По его мнению, Запад просто «сольет» нынешние украинские власти по завершению мирных переговоров.
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