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Владимир Константинов заявил, что идея евроинтеграции привела Украину к разрушению
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея евроинтеграции причинила вред Украине и даже привела ее к разрушению. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что причиной тяжелых геополитических ошибок стало то, что произошло недопонимание того, как устроено государство. В итоге, такие ошибки приходится «исправлять большой кровью».
Напомним, некоторое время назад глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что, по его мнению, нужно наращивать поддержку Украины, в том числе и военную.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США пытаются вербовать российских дипломатов.
«Лживая идея евроинтеграции вредна и абсолютно деструктивна для Украины. За 30 лет ей это ничего не дало, кроме войны и разрушений», - подчеркнул Константинов.
Напомним, некоторое время назад глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что, по его мнению, нужно наращивать поддержку Украины, в том числе и военную.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США пытаются вербовать российских дипломатов.
Татьяна Лаврова