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Михаил Шеремет посоветовал Шольцу не спекулировать на статусе Крыма
Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу не рассуждать не темы, в которых он не разбирается, сообщает «РИА Новости».
«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Депутат напомнил, что в 1954 году Крым был передан УССР чисто формально, в рамках существовавшего тогда СССР. В 2014 же году полуостров, путем законного референдума, воссоединился со своей исторической Родиной – Россией.
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«Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
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Евгения Парфентьева