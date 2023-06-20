В Крыму заявили, что готовы к эскалации

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Сенатор Цеков: В Крыму готовы к тому, что может быть эскалация
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ВСУ планирует нанести удары по территории РФ, в том числе по Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow, пишет издание «МК».
По его словам, атаки на Крым ожидаемы и они уже происходят. Он пояснил, что ВСУ запускают БПЛА практически ежедневно, однако, российские средства ПВО и РЭБ их успешно перехватывают. Сенатор заявил, что Крым готов к тому, что может быть эскалация. Он также предупредил США и ЕС о том, что у России может закончиться терпение и в таком случае, они пожалеют. Цеков добавил, что меры по защите полуострова усиливаются и он эффективно защищен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что секретарь СНБО Украины Данилов прокомментировал контрнаступление ВСУ.
По его словам, атаки на Крым ожидаемы и они уже происходят. Он пояснил, что ВСУ запускают БПЛА практически ежедневно, однако, российские средства ПВО и РЭБ их успешно перехватывают. Сенатор заявил, что Крым готов к тому, что может быть эскалация. Он также предупредил США и ЕС о том, что у России может закончиться терпение и в таком случае, они пожалеют. Цеков добавил, что меры по защите полуострова усиливаются и он эффективно защищен.
Анастасия Крестьянова