РИА Новости/Стрингер
По его словам, киевский режим неоднократно высказывал обвинения в адрес России в том, что ВС РФ могут осуществить подрыв Киевского водохранилища. Он пояснил, что украинские власти сами могут пойти на это, когда поймут, что теряют в стране власть. По его мнению, власти Украины сами затопят Киев, а затем уедут к местам своего постоянного проживания в страны Европы. По мнению Константинова, это является очевидным сценарием поступка киевских властей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Небензя раскрыл цели атаки Киевом Каховской ГЭС. По его словам, диверсия была осуществлена для нанесения гуманитарного ущерба.