В Крыму заявили об отсутствии оснований для передачи полуострова в состав УССР в 1954 г.

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Глава парламента Константинов заявил, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было
Глава парламента Владимир Константинов заявил, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его словам, данным вопросом занималась рабочая группа в крымском парламенте, которая сообщила об отсутствии соответствующих оснований. Константинов также подчеркнул, что власти полуострова будут настаивать на том, чтобы акты 1954 года были отменены. По сведениям рабочей группы, решение было принято с нарушением законодательства Союза.
Ранее «Радио 1» сообщало, что представитель ГУР Украины пригрозил захватить Крым.
По его словам, данным вопросом занималась рабочая группа в крымском парламенте, которая сообщила об отсутствии соответствующих оснований. Константинов также подчеркнул, что власти полуострова будут настаивать на том, чтобы акты 1954 года были отменены. По сведениям рабочей группы, решение было принято с нарушением законодательства Союза.
Анастасия Крестьянова