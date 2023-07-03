В Крыму Зеленскому предложили уши от мертвого осла вместо полуострова

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Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призвал президента Украины Владимира Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова, так как он всегда был российским.
«Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши», - заявил Трофимов.
Он подчеркнул, что Крым всегда юридически был российским регионом. Таким образом, по словам Трофимова, Зеленскому «необходимо умерить аппетиты».
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