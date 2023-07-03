В Курской области пограничники приземлили украинский беспилотник

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
В Курской области российские пограничники заметили украинский беспилотный летательный аппарат и устроили ему вынужденную посадку с помощью антидронового ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что вражеский беспилотник был замечен российскими пограничниками днем 3 июля. Он летел в районе села Горналь в 550 метрах от российско-украинской границы РФ. Военные использовали антидроновое ружье и посадили БПЛА на землю. Уточняется, что разрушений и пострадавших нет.
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Элина Позднякова