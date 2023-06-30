В Кузбассе задержан глава Анжеро-Судженска

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Глава Анжеро-Судженска в Кузбассе задержан из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями
Уголовное дело из-за злоупотребления должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, возбудили против главы кузбасского города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, а также экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Отмечается, что главу города уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Выяснилось, что в период с октября по декабрь 2020 года злоумышленники заключили с коммерческой строительной фирмой 40 мунконтрактов, чтобы затем приобрести жилье квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот.
Уточняется, что из бюджета города застройщик получил, в общей сложности, более 117 миллионов рублей. Строительство завершить не удалось, потому что фирма в настоящий момент ликвидируется. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос, касающийся меры пресечения злоумышленникам.
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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего главы города Анжеро-Судженска и 32-летней бывшего председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление использование должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что из бюджета города застройщик получил, в общей сложности, более 117 миллионов рублей. Строительство завершить не удалось, потому что фирма в настоящий момент ликвидируется. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос, касающийся меры пресечения злоумышленникам.
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Татьяна Лаврова