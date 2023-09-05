В Латвии более 60% россиян не сдали языковой тест с первой попытки

Фото: istockphoto/william87
Для продления постоянного вида на жительство в Латвии необходимо сдать экзамен по латышскому языку. С этой задачей не справились шесть из десяти россиян, проживающих в Латвии.
Как сообщает латвийский портал LSM со ссылкой на данные государственного центра содержания образования, в период с 11 апреля по 29 августа экзамен по латышскому языку сдали 39% граждан России, сдававших его впервые. Сдавали экзамен 11 301 человек. На повторный экзамен, который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября, зарегистрировалось около 6,5 тысячи человек.
Как стало известно, с сентября проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будут получать письма от министерства внутренних дел с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением действия вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также перестанут выплачивать пенсию.
Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет по правам человека и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, где нарушаются права россиян, которых могут депортировать из страны из за несданного экзамена по латышскому языку.
Читайте также:
Белорусский депутат Гайдукевич: дискриминация россиян в Латвии – это фашизм
Белоруссия обвинила Латвию в незаконном пересечении государственной границы
СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии
Как стало известно, с сентября проживающие в Латвии граждане России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, будут получать письма от министерства внутренних дел с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением действия вида на жительство человек лишится возможности получать в Латвии многие услуги, ему также перестанут выплачивать пенсию.
Читайте также:
Белорусский депутат Гайдукевич: дискриминация россиян в Латвии – это фашизм
Белоруссия обвинила Латвию в незаконном пересечении государственной границы
СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии
Александр Бойцов