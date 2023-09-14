В Латвии хотят запретить русский язык даже как второй иностранный

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Министерство образования Латвии хочет запретить изучение русского языка как второго иностранного. Об этом сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
Планируется начать реализацию этого предложения с 2026/2027 года. Школьники смогут выбрать в качестве второго иностранного языка только языки государств, входящих в Евросоюз.
До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.
Ранее власти Латвии заявили, что граждане России, проживающие в стране, должны сдать тест на знание латышского языка, чтобы остаться в государстве. Тестирование проводилось с 11 апреля по 29 августа и показало, что 60% проживающих в Латвии россиян не знают местного языка. С сентября они начали получать письма от МВД с предписанием покинуть страну.
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До этого латвийские школьники, как правило, выбирали первым иностранным языком английский, а вторым – русский.
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Анастасия Чинкова