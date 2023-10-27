В Латвии начнут отбирать у россиян машины и передавать их украинцам

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Латвия планирует ввести запрет на пребывание на своей территории автомобилей с российскими номерами. Конфискованные автомобили затем планируется передавать Украине. Этот законопроект уже был одобрен в первом чтении латвийским правительством.
Предполагается, что конфискованные российские автомобили будут переданы Украине. Кроме того, планируется введение штрафов за незаконное использование автомобилей с российской регистрацией, не имеющих регистрации в Латвии. По плану, закон должен вступить в силу с 15 ноября текущего года.
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