В Латвии заявили о срочной мобилизации пограничников

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Латвийская госпогранслужба объявила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией, сообщается на сайте ведомства Латвии.
При этом пограничников могут отзывать из отпусков.
Министр обороны Латвии Инара Мурниеце добавила, что вооруженные силы получили распоряжение направить на помощь госпогранслужбе дополнительные силы к границе Латвии и Белоруссии.
По данным госпогранслужбы, мобилизация связана с возрастающей «гибридной угрозой», а также с увеличением числа попыток пересечь государственную границу.
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«Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции», — говорится в публикации.
По данным госпогранслужбы, мобилизация связана с возрастающей «гибридной угрозой», а также с увеличением числа попыток пересечь государственную границу.
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Диана Аванесян