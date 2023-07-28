В Ленинградской области на берегу реки нашли труп инженера-геолога

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На берегу реки в Ленинградской области нашли труп инженера-геолога, его жена пропала без вести. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Тело мужчины было обнаружено в 20 метрах от берега озера. По информации портала, рядом с погибшим замечена большая воронка от взрыва. Супруга мужчины пропала без вести.
Сообщается, что семейная пара прибыла отдыхать на природу 21 июля, однако, домой они не вернулись. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удара взрывной волны. Женщину продолжают искать.
Причиной взрыва могла стать металлическая печь, которая была установлена недалеко от места отдыха пары.
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Сообщается, что семейная пара прибыла отдыхать на природу 21 июля, однако, домой они не вернулись. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удара взрывной волны. Женщину продолжают искать.
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Анастасия Крестьянова