В Литве обсудят вопрос введения всеобщего призыва

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Литовские власти задумались над вопросом введения всеобщего призыва на службу в армии.
Об этом сообщил депутат сейма республики Лауринас Кащюнас, пишет ТАСС.
Депутат подчёркивает, что в план осенней сессии парламента уже включили дискуссию по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что после окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.
6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко. Он предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.
В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.
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«Президент поддерживает идею отказа от отбора на срочную службу на основе принципа компьютерной лотереи и выступает за всеобщий призыв», —так прокомментировал ситуацию Кащюнас после встречи с главой государства Гитанасом Науседой.
Ранее сообщалось, что после окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.
6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко. Он предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.
В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.
«Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», —сказал Денисенко.Читайте также:
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Мария Фирсова