В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины

Он отметил, что о воссоздании технологий свидетельствует использование США высокопроизводительной технологической базы, а также активное привлечение специалистов с опытом исследований двойного назначения.Кириллов напомнил, что в марте этого года в США была утверждена новая стратегия биопроизводства, что говорит о стремлении американского правительства расширить масштабы изготовления биологического оружия.По словам начальника войск РХБЗ, для реализации новой стратегии была создана программа «БиоФаб», которая предполагает проведение реальных опытов по изготовлению биоматериалов в рамках обучения специалистов.Кириллов также добавил, что целью этой программы является обеспечение суверенитета США в области производства биологического оружия, а также попытка выйти на первое место в мире по биопроизводству, обогнав конкурентов.Стало известно оМинобороны РФ обвинило США вВ Пентагоне заявили о