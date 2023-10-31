В Литве раскрыли, где на самом деле были потрачены средства США для Украины

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Большая часть средств, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден назвал оказываемую Украине помощь «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.
Министр иностранных дел Литвы отметил, что большая часть выделенных для Украины денег на самом деле не дошли до страны. Именно поэтому несколько европейских политиков собираются посетить США, чтобы убедить американцев в необходимости поддержки Украины. Особенно актуально это на фоне призывов Республиканской партии сократить финансирование ВСУ.
При этом Ландсбергис не назвал конкретные страны, чьи политики отправятся с рабочей поездкой в США.
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Министр иностранных дел Литвы отметил, что большая часть выделенных для Украины денег на самом деле не дошли до страны. Именно поэтому несколько европейских политиков собираются посетить США, чтобы убедить американцев в необходимости поддержки Украины. Особенно актуально это на фоне призывов Республиканской партии сократить финансирование ВСУ.
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Анастасия Чинкова