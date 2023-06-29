В Литве раскрыли дату начала переговоров по вступлению Киева в ЕС

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Гитанас Науседа заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в декабре
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина заслуживает начала переговоров по вступлению страны в Евросоюз в декабре, сообщает «РИА Новости».
«Украина очень успешно проводит реформы, президент Зеленский много говорил об успехе в системе законов, антикоррупционных мер», - прокомментировал ситуацию Науседа.
Именно поэтому литовский лидер считает, что переговоры по вступлению Киева в союз необходимо начать. Самая подходящей датой он назвал декабрь 2023 года.
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«Украина очень успешно проводит реформы, президент Зеленский много говорил об успехе в системе законов, антикоррупционных мер», - прокомментировал ситуацию Науседа.
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Евгения Парфентьева