В Литве выступили за ограничение прав России и Белоруссии в Интерполе

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Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. Об этом она заявила на 91-й сессии Генассамблеи организации в Вене.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничения, которые Запад вводит в отношении России, оказывают негативное влияние на сами страны Евросоюза. В результате этого, европейские государства теряют конкурентоспособность.
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Анастасия Чинкова