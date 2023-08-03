В Литве заявили о присутствии «вагнеровцев» вблизи её границы в Белоруссии

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» располагаются в Белоруссии в непосредственной близости от литовской границы. Об этом он сообщил по итогам встречи с польским премьером-министром Матеушем Моравецким.
Таким образом, в Литве была усилена граница с Белоруссией, а также обновлены планы реагирований в случае возможных провокаций.
При этом Моравецкий согласился с ним, и заявил, что ЧВК «Вагнер» преследует цель дестабилизировать восточный фланг НАТО. По оценкам Польши и Литвы, в Белоруссии находится около четырех тысяч бойцов ЧВК, однако итоговая цифра может десяти тысяч человек.
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«У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО», - заявил Науседа.
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Элина Позднякова