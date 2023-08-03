В Литве заявили о присутствии «вагнеровцев» вблизи её границы в Белоруссии

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что заявление секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, не является, поскольку это было понятно и так.