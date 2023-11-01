В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа

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Ливанское движение «Хезболлах» заявило, что вступит в палестино-израильский конфликт в том случае, если ХАМАС будет находиться в отчаянном положении. Об этом сообщает газета The New York Times.
Движение подчеркнуло, что рассматривает только два условия для вступления в боевые действия на территории сектора Газа. Первое – это полное уничтожение израильской армией палестинского движения ХАМАС, а второе – отчаянное положение группировки.
Отмечается, что в настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.
Ранее сообщалось, что Турция и Ливан могут объявить войну Израилю.
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Отмечается, что в настоящее время Ливан действует исключительно в рамках самообороны, поскольку палестинское движение ХАМАС не нуждается в помощи.
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Анастасия Чинкова