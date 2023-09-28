В Ливийской национальной армии заявили, что Хафтар встречался с Путиным и Шойгу

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В Ливийской национальной армии сообщили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. Заявление ЛНА опубликовано в социальных сетях.
Напомним, в августе делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию.
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