Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Ливийской национальной армии заявили, что Хафтар встречался с Путиным и Шойгу

В Ливийской национальной армии заявили, что Хафтар встречался с Путиным и Шойгу

28 сентября 2023, 20:51
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

В Ливийской национальной армии сообщили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. Заявление ЛНА опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что во вторник, 26 сентября, Ливийская национальная армия сообщила о том, что ливийский военачальник Халифа Хафтар прибыл в Россию с визитом.

Напомним, в августе делегация Минобороны России прибыла с первым официальным визитом в Ливию по приглашению Командующего Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Это был первый официальный визит российской стороны в составе военной делегации в Ливию.

Читайте также:

В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время

Делегация Минобороны России прибыла в Ливию

В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России

#мчс
#армия
#минобороны
#россия
Читайте нас в
Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС
Гарибашвили: Грузия заслужила получить статус кандидата в ЕС к концу года
28 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/David_Bokuchava

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что если Грузия не получит статус кандидата в члены ЕС, это будет стратегической ошибкой Евросоюза и оскорблением грузинского народа. Об этом Гарибашвили сообщил журналистам.
Гарибашвили также упомянул, что встречался с главой Евросовета Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских государств. Грузия ожидает получить статус кандидата в Евросоюз к концу 2023 года.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий. 

К главным задачам Боррель причислил деполяризацию политической жизни, борьбу с олигархией, изменения в избирательной и судебной системах, а также соблюдение прав человека.

Читайте также:

Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС

Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России

Европдепутат Мурешан: Из-за подавления протестов Грузия лишится поддержки ЕС

#изменения
#грузия
#страны
#ес
#евросоюз
Читайте нас в
МО Белоруссии заявили о нарушении границы польским вертолетом
28 сентября 2023, 18:53

Фото: istock / Stadtratte

В Белоруссии сообщили о нарушении границы вертолетом со стороны Польши. Информацию сообщают в Министерстве обороны Республики Беларусь.
«Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров», — указано в сообщении.
После этого в 16:22 воздушное судно снова нарушило государственную границу, углубившись дальше на 300 метров.

Ведомство также сообщило, что эта информация подтверждается данными объективного контроля. В связи с нарушением границы поднималась дежурная авиация. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Читайте также: 

Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ

Латвия готова закрыть границы с Россией и Белоруссией из-за мигрантов

В Норвегии задержан россиянин, который представился бойцом ЧВК «Вагнер»

#судно
#авиация
#информация
#пво
#граница
Читайте нас в
Зеленский впал в отчаяние из-за планов США
Бывший агент MI6 Крук: США хотят заставить Зеленского провести выборы на Украине
28 сентября 2023, 18:39

Фото: iStock/JARAMA

Украинский лидер Владимир Зеленский впал в глубокое отчаяние из-за планов США провести выборы на Украине, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сейчас мы видим, что Зеленский в отчаянии, потому что американцы хотят заставить его провести выборы», - прокомментировал ситуацию Крук. 

Эксперт отметил, что Зеленский находится под полным контролем западных политиков. При этом, население Украины начинает все больше замечать полностью некомпетентность их президента, подытожил Крук. 

Ранее боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами. Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством.

Читайте также: 

Столтенберг провел рабочую встречу с Зеленским

Минфин Украины: Желающих финансировать Киев становится меньше

МИД Эстонии одобрил предложение по введению полного торгового эмбарго РФ
#владимир зеленский
#выборы
#сша
#украина
Читайте нас в
В США высказались о территориальных претензиях НАТО к России
Блинкен: НАТО никогда не претендовала на территорию РФ
28 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Vector

НАТО, как оборонительный альянс, никогда не претендовал на территорию России, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии, организованной на площадке издания Atlantic.
«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

Он также отметил, что больше часть американского Конгресса продолжает выступать за оказание финансовой помощи Украине. 

Ранее Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

Читайте также: 

В Финляндии рассказали о перспективах размещения ядерного оружия в стране

«Не получат больше ни копейки»: В Венгрии призвали прекратить выделять помощь Украине

США введут безвизовый режим с Израилем в ноябре
#нато
#блинкен
#сша
#россия
Читайте нас в
«Росатом»: Россия прекратила экспорт урана в США
28 сентября 2023, 18:24

Фото: istock /Yury Karamanenko

РФ прекратила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом заявил официальный телеграм-канал «Страна Росатом».

«Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия», — указано в сообщении.
Даты снятия ограничений не сообщаются. В публикации также указано, что это стало причиной роста цен в мире на уран. По информации агрегатора макроэкономических данных Trading Economics стоимость фунта урана выросла до 70 долларов. Кроме того, предыдущий рекорд был в сентябре этого года, где стоимость урана составила 65,5 доллара за фунт. Последний раз такая тенденция наблюдалась в 2011 году, когда на японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошла авария.

Кроме России, США закупают природный и обедненный уран у Франции, ФРГ, Великобритании, Германии, Канады и Нидерландов.

Читайте также: 

В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме

Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора

Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы

#сша
#авария
#экспорт
#рф
#ядерное
Читайте нас в
Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени
28 сентября 2023, 18:20

Фото: Минэкологии МО

Журавли со дня на день начнут перелёты из Подмосковья на зимовку. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области со ссылкой на орнитологов.
«В обычные годы эти птицы отправляются в теплые края уже в конце августа − первой половине сентября. Однако в этом году они задержались в Подмосковье из-за необычно тёплой осени», − рассказал председатель регионального Комлесхоза Олег Баженов.
По мнению орнитологов, со дня на день журавли выстроятся в клинья в виде буквы V или диагональным рядом и потянутся к югу. Такие построения при перелёте помогают птицам уменьшить сопротивление ветра и впечатляюще смотрятся с земли.
 
Перед длительным перелётом журавли покидают гнездовья и собираются на территории государственного заказника «Журавлиная родина» на северо-востоке региона, на территории Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Оттуда мигрируют в тёплые страны, предпочитая Индию, Израиль, южную Испанию и Францию.
 
В одну стаю может собраться несколько тысяч журавлей. Во время полёта журавли развивают скорость от 40 до 70 км/ч и могут за день преодолеть до 800 км.
 
В подмосковном Комлесхозе добавили, что в Московской области живут серые журавли. Этот вид занесён в Красную книгу Подмосковья.

Читайте также: 

В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов

В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме


 

 
#олег баженов
#комлесхоз мо
#птицы
#журавли
#осень
#природа
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Шольц считает, что Казахстан поможет Германии снизить зависимость от России
28 сентября 2023, 18:17

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Казахстан способен помочь ФРГ снизить зависимость от российских энергоресурсов. Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
Уменьшить зависимость Берлина планируется путём расширения доставки казахстанской сырой нефти. Шольц выразил надежду, что Германия найдёт помощь в этом вопросе.

Канцлер поблагодарил казахстанские власти за содействие ЕС в соблюдении санкций против России. Со слов Шольца, Астана принимает необходимые меры, чтобы противодействовать обходу ограничений.

Читайте также:

Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков»
#фрг
#казахстан
#политика
Читайте нас в
Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istockphoto/robynmac

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что есть овощи, которые способствуют набору веса.
TimesNewsUK пишет, что горох, кукуруза и картофель содержат много глюкозы. Она легко усваивается организмом, а в избыточном количестве приводит к жировым отложениям.
 
Учёные выяснили, что люди, употреблявшие много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 1,5 кг каждые четыре года. Женщины прибавляли вес чаще мужчин. При чём те, кто предпочитал некрахмалистые овощи (брокколи, морковь и шпинат), держали вес в норме.
 
Картофель, горох и кукуруза имеют высокий гликемический индекс. Постоянное употребление данных продуктов в рационе заставляет сахар в крови резко повышаться, а это тесно связано с набором веса.

Читайте также:

Диетолог Коссин сбросила 27 кг и поделилась секретами похудения

Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление

В Великобритании женщина дважды заболела раком после солярия
#здоровье
#диета
Читайте нас в
Блинкен заявил о возможной встрече Путина и Байдена
Госсекретарь США допустил встречу Байдена с Путиным
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istock / donfiore

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал 28 сентября на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.

«Никогда не говори никогда», — заявил Блинкен в ответ на вопрос журналистов о возможности проведения встречи лидеров РФ и США.
Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

Последние переговоры Путина и Байдена проходили в конце 2021 года по телефону. Тогда главы государств обсуждали тему Украины и вопросы возможно дальнейшего сотрудничества. Но тогда Джо Байден отказался предоставлять РФ гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.

Читайте также: 
Военный эксперт Кошкин: США в отчаянии пытаются разворошить «подбрюшье России»

«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США

В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину

#сша
#заявление
#нато
#байден
#блинкен
#рф
#джо байден
#переговоры
Читайте нас в
Достижения.рф